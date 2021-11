Familienbande : The Kelly Family: Neue Tour führt auch durch den Norden

Noch einmal alle zusammen: Die Kelly Family kündigt jetzt schon an, dass sie in einem Jahr gemeinsam auf die Bühne gehen will.

Hamburg | Die Kelly Family will 2022 wieder gemeinsam auf Tour gehen. Die Familie habe von November 2022 an in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine weihnachtliche Arena-Tour geplant, teilte der Veranstalter Semmel Concerts am Dienstag mit. Ein weiterer Höhepunkt in der Live-Historie der Band soll „The Kelly Family – Die Mega Christmas-Show“ sein, die...

