Schauspieler : Teenie-Star und Serienmörder - Zac Efron wird 34

Mit zwanzig war er schon ein Star, bejubelt von Teenagern. Dann wurde es ruhiger um Zac Efron. Jetzt hat er vor allem mit Komödien Erfolg. Heute feiert er Geburtstag.

Berlin | Sein neuestes Projekt ist nicht ganz taufrisch: Zac Efron wird in dem Remake des Komödien-Klassikers „Drei Männer und ein Baby“ mitspielen. So ganz in der ersten Liga von Hollywood rangiert der 1987 in Kalifornien geborene Schauspieler damit nicht. Aber mit Komödien hatte der Ex-Teenie-Star in den letzten Jahren die meisten Erfolge. Heute feiert Efron...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.