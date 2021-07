Popstar : Taylor Swift dankt Fans mit Musik

Sängerin Taylor Swift liegen ihre Fans sehr am Herzen. Deswegen hat die Sängerin ein ganz besonderes musikalisches Dankeschön für sie.

Los Angeles | US-Popstar Taylor Swift (31) hat sich am Jahrestag der Veröffentlichung ihres Hitalbums „Folklore“ mit neuer Musik zurückgemeldet - als Dankeschön für ihre Fans. „Um euch zu danken, für alles, was ihr für dieses Album getan habt, möchte ich euch die Original-Version von 'The Lakes' geben“, schrieb die Sängerin am Samstag auf Twitter und Instagram. ...

