Dokumentation : TV-Sender Sky macht Serie über „Diese Ochsenknechts“

Das Leben der Kardashians und der Osbournes wurde bereits weit aufgefächert. Jetzt ziehen die Ochsenknechts mit einer mehrteilige Serie nach.

Berlin | Der TV-Sender Sky will eine mehrteilige Serie über das Leben der Familie Ochsenknecht ausstrahlen. Mit dabei sind nach Angaben von Sky Deutschland Mutter Natascha, die Geschwister Cheyenne, Wilson Gonzalez und Jimi Blue. „Sie gewähren exklusive Einblick in ihr Familienleben vom Bauernhof in Graz, über Hannover und Berlin bis in die Toskana und nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.