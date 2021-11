TV-Tipp : Starke Liebe: „Der Geschmack von Rost und Knochen“

Liebesfilme zeichnen Leidenschaft häufig als etwas Himmlisches. Dass sie auch Schmerz und Hölle bedeuten kann, zeigt der französische Erfolgsregisseur Jacques Audiard in einem Drama im RBB-Fernsehen.

Berlin | Gegensätze ziehen sich an. Aber was kommt danach? Wie groß die Schwierigkeiten sein können, erzählt der französische Spielfilm „Der Geschmack von Rost und Knochen“ mit schier unglaublicher, geradezu körperlich spürbarer Wucht. Das Werk von 2012 läuft am Donnerstag um 23.55 Uhr im RBB Fernsehen. Autor und Regisseur Jacques Audiard knüpft mit seiner ...

