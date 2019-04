Auf Messe "Star Wars Celebration" : "Star Wars 9": Der Trailer ist da und enthüllt den Titel!

Endlich ist er da, der erste Trailer zu Star Wars 9: The Rise of Skywalker, dem letzten Kapitel der Skywalker-Saga.

von Christian Ströhl

12. April 2019, 19:47 Uhr

Los Angeles | Auf der Messe Star Wars Celebration (11. bis 15. April) wird alles gefeiert, was mit Sternenkrieg zu tun hat. Die wichtigste Frage um die Convention war jedoch: Gibt es neue Infos zu Star Wars 9? Die Antwort: Ja, die gibt es – in Form von Trailer, Titel und Erscheinungsdatum.

Hier gibt's bald alle Star-Wars-Filme: Streamingdienst von Disney geht an den Start



Zwei Jahre ist es her, seit "Star Wars 8: Die letzten Jedi" in den Kinos zu sehen war.Auf der "Star Wars"-Messe wurde am Freitagabend (deutsche Zeit) die erste offizielle Vorschau zu "Star Wars 9: The Rise Of Skywalker" veröffentlicht. Lando, Leia, C3PO, Chewbacca und die neuen Helden sind alle mit dabei. Sehen Sie selbst:

Die neunte Episode von Star Wars wird am 19. Dezember in die deutschen Kinos kommen. Die Regie übernimmt erneut J.J. Abrams, der ja bereits für Episode 7 verantwortlich war.