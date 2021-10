Einschaltquoten : „Sommerhaus der Stars“ zum Auftakt ziemlich schwach

Die RTL-Realityshow „Das Sommerhaus der Stars“ ist am Dienstagabend ungewöhnlich schwach in die sechste Staffel gestartet.

Berlin | Die RTL-Realityshow „Das Sommerhaus der Stars“ ist am Dienstagabend ungewöhnlich schwach in die sechste Staffel gestartet. Den „Kampf der Promipaare“ wollten ab 20.15 Uhr 1,77 Millionen (7,4 Prozent) sehen, im Vorjahr waren es zum Auftakt noch 2,51 Millionen gewesen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war die Show allerdings auch diesmal imm...

