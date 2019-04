Medienbericht : Sky stoppt "Wontorra - der Fußball-Talk" – Das steckt dahinter

Das kommt plötzlich: Sky stoppt die Fußballsendung "Wontorra - der Fußball-Talk". Der Sender nennt die Gründe.

von Christian Ströhl

12. April 2019, 20:49 Uhr

Unterföhring | Eigentlich schien es so, als hätte Jörg Wontorra auf Sky seine neue TV-Heimat gefunden. Nachdem er die Moderation des Sport1-"Doppelpasses" vor ein paar Jahren an Thomas Helmer abgegeben hatte, fing er auf Sky mit "Wontorra - der Fußball-Talk" wieder mit einem sonntäglichen Fußball-Stammtisch an. Erst in der vergangenen Woche waren Branchen-Granden wie BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zu Gast.

Sky bestätigt Aus

Doch nun das Aus. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, verlängert Sky den Vertrag mit dem Moderator und Werder-Bremen-Anhänger nicht wie noch im Januar angekündigt bis 2020, sondern macht nach der Saison Schluss. Das bestätigte Sky bereits auf Anfrage.

Bei "Bild" wir Sky-Sprecher Fürther mit folgenden Worten zitiert: "Wir haben einige, aber nicht alle Quoten-Ziele erreicht." Am vergangenen Sonntag schauten 350.000 Menschen zu, als Wontorra seine Gäste Hans-Joachim Watzke (BVB) und Karl-Heinz Rummenigge (Bayern) befragte. Das war noch ein Rekord. Der parallel bei Sport1 laufende "Doppelpass" hatte allerdings 1,01 Millionen Zuschauer. Der Wontorra-Talk startete am 13. August 2017 im frei empfangbaren Sky Sport News HD.

Wontorra bedankte sich derweil: "Ich danke meinem Team für viele tolle Sendungen, mit denen wir Sky in die Schlagzeilen gebracht haben. Jetzt freue ich mich sehr auf das neue Format."