Streaming : Sky plant Thriller-Serie über Olympia-Attentat

1972 hatte eine arabische Terrorgruppe die israelische Olympiamannschaft überfallen und Sportler als Geiseln genommen. Wird sich der Anschlag 50 Jahre später wiederholen?

Unterföhring | Der Bezahlsender Sky plant eine Thriller-Serie über die Folgen des Münchner Olympia-Attentats von 1972. Die Dreharbeiten für den Sechsteiler, der in der heutigen Zeit spielen wird, sollen noch in diesem Monat beginnen, wie Sky am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte. Darin geht es um ein Freundschafts-Fußballspiel zwischen einem israeli...

