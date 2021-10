Trauerarbeit : Simone Ballack dankt Freundin für Hilfe nach Tod des Sohnes

Simone Ballack musste die schwere Zeit nach dem Tod ihres Sohnes nicht allein durchstehen. Jetzt dankt sie einer Freundin für die Unterstützung via Instagram.

München | Es ist fast drei Monate her, dass Simone Ballacks Sohn bei einem Unfall starb - nun hat die 45-Jährige via Instagram einer Freundin für deren Unterstützung in der Zeit nach dem Tod ihres Kindes gedankt. „Du warst in den schwersten Stunden meines Lebens an meiner Seite“, schrieb die frühere Frau des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Michael Ballac...

