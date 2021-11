TV-Tipp : Serie „Ein Hauch von Amerika“ im Ersten

Ben Knabe/SWR/FFP New Media GmbH/dpa

Ben Knabe/SWR/FFP New Media GmbH/dpa

Eine ARD-Serie mit Top-Schauspielern erzählt vom tiefgreifenden Wandel in der westdeutschen Provinz durch die Kontakte mit der US-Armee.

Ramstein-Miesenbach | Manchmal hilft ein Blick zurück, die Gegenwart besser zu verstehen. Wie war das, als „die Amis“ nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland blieben? In dem sechsteiligen Fernsehspiel „Ein Hauch von Amerika“ zeigt das Erste von Mittwoch (20.15 Uhr) an das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Lebensentwürfe. Dabei bildet die Zeitgeschichte nur den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.