Ausgerutscht : Schwangere Sarah Engels bricht sich die Hand

Schreckmoment für Sarah Engels: ausgerutscht und gefallen. In dem Moment galten alle ihre Gedanken nur dem Baby. Alles gut.

Köln | Die schwangere Sängerin Sarah Engels hat im Erholungsurlaub mit ihrem Mann Julian in Österreich einen Schreckmoment erlebt. „Habe mir gestern mein Kahnbein in der Hand angebrochen, weil ich im Spa-Bereich ausgerutscht bin“, schrieb und erzählte die 28-Jährige am Donnerstag auf Instagram in einer Story. Und fügte hinzu: „Dem Baby geht's gut, das ist...

