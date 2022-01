Gemeinde in Brandenburg : „Dschungelkönigin“ Maren Gilzer will Bürgermeisterin werden

Sie war "Buchstaben-Fee" beim Glücksrad, "Dschungelkönigin" und Schauspielerin. Jetzt tritt Maren Gilzer bei einer Bürgermeisterwahl an.

Oberkrämer | Zur Bürgermeisterwahl im brandenburgischen Oberkrämer tritt am 23. Januar auch eine bekannte Schauspielerin an. Die Kandidatur von Maren Gilzer, die sich für die FDP als Bürgermeisterin in der amtsfreien Gemeinde im Landkreis Oberhavel bewirbt, war am 3. Dezember im Amtsblatt veröffentlicht worden. Zuvor hatte am 23. November der Wahlausschuss in eine...

