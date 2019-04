Nach langer Krankheit : Im Alter von 88 Jahren: Schauspielerin Ellen Schwiers gestorben

Die Schauspielerin starb in ihrem Haus am Starnberger See. Sie war bekannt aus vielen TV-Serien und Filmen.

von dpa

26. April 2019, 14:13 Uhr

Starnberg | Die Schauspielerin Ellen Schwiers ist tot. Sie starb am frühen Freitagmorgen im Alter von 88 Jahren nach langer schwerer Krankheit in ihrem Haus am Starnberger See, wie ihre Tochter Katerina Jacob über ihre Agentur mitteilen ließ.



