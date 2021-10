Auszeichnung : Schalgzeugerin Eva Klesse erhält SWR-Jazzpreis

Die Schlagzeugerin mag seltsame Geschichten, heißt es in der Würdigung. Mit ihrem Instrument, das längst nicht mehr nur „Rhythmusknecht“ ist, webt sie eigene Farben in den Soundteppich.

Ludwigshafen am Rhein | Klänge, Melodien, Emotionen - die Schlagzeugerin Eva Klesse liebt das musikalische Gesamterlebnis, das Miteinander im Sound. Am kommenden Montag erhält die Professorin an der Musik-, Theater- und Medienhochschule Hannover den SWR-Jazzpreis. Der gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz vergebene Preis ist mit 15 000 Euro dotiert und der älteste Jazzpr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.