„SNL“-Komiker verrät Namen : Scarlett Johansson und Colin Jost sind Eltern geworden

Hollywood-Schauspielerin Scarlett Johansson und "Saturday Night Live"-Komiker Colin Jost sind Eltern eines Jungen geworden.

Los Angeles | Hollywood-Star Scarlett Johansson (36) und ihr Mann Colin Jost (39) sind Eltern geworden. "Ok ok, wir haben ein Baby bekommen. Sein Name ist Cosmo. Wir lieben ihn sehr", teilte der Komiker und Schauspieler Jost am Mittwoch auf Instagram mit und bat um Wahrung der Privatsphäre. Johanssons Sprecher Marcel Pariseau bestätigte der Deutschen Presse-Agen...

