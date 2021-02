14-minütiger Corona-Appell : Sat.1-Moderatorin emotional: Sorge, dass der Lockdown „das Falscheste war“

Die Sat.1-Moderatorin hält einen emotionalen Appell und kritisiert die aktuellen Lockdown-Maßnahmen.

Berlin | Ihre Zweifel am aktuellen Lockdown in Deutschland hat Fernsehmoderatorin Marlene Lufen (50) in einem Instagram-Video geteilt. "Ich habe das Gefühl, dass wir in zwei, drei Jahren zurück gucken auf diese Zeit und denken, wir haben es falsch gemacht", sagt...

