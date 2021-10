Romy Schneiders Tochter : Sarah Biasini: „Schmerz wird niemals verschwinden“

Sie war noch nicht einmal fünf Jahre alt, als ihre Mutter starb. Sarah Biasini vermisst sie bis heute und fühlt eine innere Leere.

Paris | Romy Schneiders Tochter, Sarah Biasini, denkt nach eigenen Angaben noch jeden Tag an ihre vor fast 40 Jahren gestorbene Mutter. „Das ist schmerzhaft. Es erinnert mich an die Leere in mir, weil sie nicht mehr da ist“, sagte die 44-Jährige dem Magazin „Bunte“. „Ich bin erwachsen und muss mit dem Verlust klarkommen. Aber natürlich wird der Schmerz nie...

