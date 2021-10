Offizielle Deutsche Charts : Santiano erobern mit neuem Album die Spitze

Der Seemannslieder-Gruppe aus dem hohen Norden kann glaich auf der Eins ins neue Verkaufs-Ranking einsteigen - und das nicht zum ersten Mal. Bei den Singles landet ein britischer Hit-Lieferant oben.

Baden-Baden | Mit ihrem neuen Album sind die Seemanns-Musikanten Santiano auf Platz eins der Charts eingestiegen. „Wenn die Kälte kommt“ legte einen der stärksten Verkaufsstarts des Jahres hin, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Die Rocker aus dem hohen Norden, die in den zehn Jahren seit ihrer Gründung demnach über 600 Wochen platziert waren, feiern be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.