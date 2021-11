Deadpool-Schauspieler : Ryan Reynolds kündigt Auszeit an: „Ängstlich und überarbeitet“

Fußball und Gin statt Kino: Schauspieler Ryan Reynolds überrascht seine Fans mit der Ankündigung, erstmal keine Filme mehr zu drehen.

London | Hollywood-Star Ryan Reynolds (45, "Free Guy") will im nächsten Jahr eine Schauspielpause einlegen, um sich auf Fußball und Gin zu konzentrieren. "Ich nehme mir eine Auszeit vom Filmemachen", kündigte der Kanadier im Interview der britischen Zeitung "Times" an. "Im nächsten Jahr will ich mich um meine Geschäfte kümmern, darunter der AFC Wrexham." Er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.