Superheldin : Ruby Rose bekam schlimmen Hautausschlag von „Batwoman“-Maske

Nach der ersten Staffel als lesbische Straßenkämpferin „Batwoman“ war für die Australierin Schluss. In einer Radiosendung erzählte sie nun von den Schwierigkeiten, die sie mit ihrem Kostüm hatte.

Los Angeles | Die australische Schauspielerin Ruby Rose bekam nach eigenen Worten von ihrer „Batwoman“-Maske einen so schlimmen Hautausschlag, dass sie aussah wie „aus einem Gruselfilm“. „Ich habe herausgefunden, dass ich allergisch gegen Latex bin“, sagte die 35-Jährige rückblickend auf die Zeit, in der sie für eine Staffel eine Superheldin gespielt hatte, in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.