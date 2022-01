Großbritannien : Royale Ehren für Spendensammler und Daniel Craig

Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Traditionell ehrt das Königshaus zum neuen Jahr Hunderte mit Orden und Auszeichnungen. Diesmal sind eifrige Spendensammler, ein Spice Girl, Vanessa Redgrave und 007-Star Daniel Craig dabei.

London | Zwei Spendensammler sind die jüngsten Menschen in Großbritannien, die royale Ehren erhalten. Der elfjährige Tobias Weller und der zwölfjährige Max Woosey werden mit der British Empire Medal für Dienste an der örtlichen Gemeinde ausgezeichnet, wie der Buckingham-Palast am Silvesterabend mitteilte. Max schläft seit Beginn der Corona-Pandemie jede Nac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.