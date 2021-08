Schweizer Tennisstar : Roger Federer: Beim Karaokesingen „erstaunlich schlecht“

Er ist ein Ass auf dem Tennisplatz. Auch auf dem Tanzparkett macht Roger Federer eine gute Figur. Nur seine Sangeskünste lassen zu wünschen übrig.

Zürich | Der Schweizer Tennis-Superstar Roger Federer (40) fühlt sich auf dem Tanzparkett wohler als beim Karaokesingen. „Auf der Tanzfläche trifft man mich auf Partys immer an. Am liebsten natürlich, wenn keine Leute da sind, die meine Moves filmen und ins Netz stellen. An meinem Geburtstag konnte ich es mal wieder richtig genießen“, sagte Federer in einem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.