Action : Ritchie lässt Statham in „Cash Truck“ wieder ballern

Filmemacher Guy Ritchie verhalf Jason Statham in den 1990er Jahren dazu, jener Action-Held zu werden, den heute alle kennen. Nun findet das britische Duo für einen eigenen, neuen Film wieder zusammen. „Cash Truck“ ist blutig, dröhnend - und puristisch.

Köln | Männer Mitte 50, die eine gemeinsame Vergangenheit teilen, erinnern sich gerne mal an diese Zeit zurück. „Weißt du noch damals?“ heißt es dann. „Als wir es so richtig haben krachen lassen?“ Es ist nicht genau überliefert, was Regisseur Guy Ritchie (52) mit seinem alten Bekannten, dem Schauspieler Jason Statham (53), besprach, als er ihn von seinem ...

