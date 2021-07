Hip-Hop : Rapper Lil Uzi Vert feiert Geburtstag - aber welchen?

Lil Uzi Vert gehört zu den großen Hip-Hop-Stars. Ein einfallsreicher Rapper, der auch sonst für manche Überraschung gut ist.

Hamburg | Er wurde in Philadelphia geboren und heißt eigentlich Symere Woods. Berühmt aber wurde er als Lil Uzi Vert. Und so kam er zu seinem Namen: „Ein Typ meinte nur: 'Du rappst schnell, Mann. Wie ein kleines Maschinengewehr'. Und von diesem Moment an war ich Lil Uzi“, erzählt er im Interview mit „Vibe“. Sein großer Durchbruch kam, als er bei dem Nummer-e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.