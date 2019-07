Flug nach Moskau : Rammstein über den Wolken – mit Till Lindemann am Steuerknüppel

Möchte-gern-Pilot? Der Rammstein-Sänger hat sich filmen lassen, wie er im Cockpit des Band-Fliegers am Steuer sitzt.

von dpa

27. Juli 2019, 17:04 Uhr

Berlin/Moskau | Rammstein-Sänger Till Lindemann hat auf dem Weg zum Konzert in Moskau das Steuer des Band-Flugzeugs selbst in die Hand genommen. Lindemann (56) postete am Samstag ein Video auf seinem Instagram-Account, das ihn beim morgendlichen Flug zeigt. Während der Privatjet mit 673 Kilometer pro Stunde über das Wolkenfeld düst, tauscht sich der Sänger mit dem eigentlichen Piloten aus, der neben ihm im Cockpit sitzt.

Die Berliner Band, einer der weltweit erfolgreichen deutschen Musikexporte, spielt an diesem Montag im Rahmen ihrer seit Monaten ausverkauften Stadiontour in der Moskauer Dynamo-Arena. Dort bietet sich dem Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider (53) erneut Gelegenheit, Solidarität mit der internationalen LGBTI-Gemeinde zu zeigen. LGBTI ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, intersexuell.

Rammstein unterstützt die LGBTI-Gemeinde

Im polnischen Chorzów hatte Schneider am Mittwoch die Regenbogenfahne für Akzeptanz der Vielfalt von Lebensformen geschwungen, als sich die Bandmitglieder während des Konzerts in Schlauchbooten von ihren Fans über die Menge zur Bühne tragen ließen.

Gleichgeschlechtliche Lebensformen sind in Polen und Russland weitgehend tabuisiert, Homosexuelle werden in beiden Ländern immer wieder drangsaliert.

