Schauspieler : Promi-Geburtstag vom 6. September: Idris Elba wird 49

Vom Drogendealer bis zum Gerechtigkeitsfanatiker, vom Rebellenführer bis zum Freiheitskämpfer: Idris Elba ist im Filmbusiness fest verankert, seine Karriere schreitet munter voran.

Berlin | Immerhin zwei Filme mit Idris Elba hat die Filmdatenbank ImdB für 2021 angekündigt - und in beiden kann er seine Muskeln spielen lassen: im Action-Abenteuer „Suicide Squad“ und im Western „The Harder They Fall“. Heute wird der britische Schauspieler 49. Geboren am 6. September 1972 als einziges Kind afrikanischer Eltern in London, wurde Idris Elba ...

