Moderatorin : Pinar Atalay wechselt von den „Tagesthemen“ zu RTL

Erst Jan Hofer zu RTL, dann Linda Zervakis zu ProSieben - jetzt legt RTL nach. Bekannte ARD-Nachrichtenjournalisten wechseln zu den privaten TV-Sendern. Ein Trend?

Köln | Die „Tagesthemen“-Moderatorin Pinar Atalay wechselt zum 1. August zum Privatsender RTL. Das gab RTL am Dienstag in Köln bekannt. Per Video in die RTL-Pressekonferenz zugeschaltet sagte die 43-Jährige, sie freue sich auf eine neue Herausforderung. Atalay werde den Ausbau der Informations- und Nachrichtenangebote in zentraler Rolle mitgestalten. Die ...

