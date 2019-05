Spott und Häme in Sozialen Netzwerken : "Mehr als peinlich": Reaktionen auf Madonnas holprigen Auftritt beim ESC 2019

Madonnas Auftritt beim ESC 2019 sorgt auch einen Tag später für Gesprächsstoff.

19. Mai 2019

Tel Aviv | Ärger für Madonna: Nach ihrem holprigen Auftritt beim Eurovision Song Contest ergießt sich im Netz eine Welle von Häme über den Star. Zudem reagierten die Ausrichter wenig erfreut über ihr nicht abgesprochenes politisches Statement auf der Bühne. (Weiterlesen: ESC 2019: Deutsche S!sters Drittletzte – Skurriler Auftritt von Madonna)

Sehen Sie hier den Auftritt von Madonna beim ESC 2019 im Video:

Reaktionen auf den Auftritt von Madonna beim ESC 2019

"Also Sisters können sich jetzt zumindest darüber freuen, besser gewesen zu sein als #Madonna. Das ist ja auch viel wert", schrieb Twitter-Nutzer Denis Potschien am Sonntag über den Act am Samstag. User Michael Schielke vermutete: "Der Auftritt von #Madonna war ein Fake. #Böhmermann steckt dahinter." Twitter-Nutzerin Marina S. sprang der Sängerin zur Seite: "Da hat die Tontechnik sehr großen Mist gebaut...absichtlich ? Und ja einige Töne waren von ihr, nicht gut getroffen...Ich hätte an #Madonna's stelle, sofort die Show beendet." (Wie lief der ESC 2019 ab? Lesen Sie unseren Liveticker nach)

Weitere Reaktionen erschrockener Twitter-Nutzer:

"Like a Prayer" auf der ESC-Bühne

Madonna (60) hatte bei ihrer Live-Darbietung von "Like a Prayer" auf der ESC-Bühne eine Reihe von Tönen nicht getroffen. Zudem hörte sich ihre Stimme teils eher dünn an, als sie mit Augenklappe und Metallkorsage auf der Showtreppe auftrat. Gegen Ende des Auftritts brach sie mit den ESC-Regeln, wonach politische Statements an dem Abend verboten sind. Ein Tänzer hatte beim Lied „Future" Israels Flagge auf dem Rücken. Er ging Hand in Hand mit einer Tänzerin die Treppe hoch, die eine Palästinenserflagge auf dem Rücken trug.

Die Europäische Rundfunkunion, die den ESC international organisiert, stellte nach dem politischen Flaggen-Statement Madonnas klar: "Dieses Element der Show war nicht Teil der Proben, die von der EBU und dem israelischen Ausrichter genehmigt worden waren. Der ESC ist unpolitisch und das hatte man Madonna auch im Vorfeld klargemacht."

Der US-Star war außerhalb des Wettbewerbs in Tel Aviv aufgetreten. Die Niederlande gewannen, Deutschland landete mit dem Duo S!sters („Sister") auf Platz 24, dem drittletzten.