Neues aus Hollywood : „Passing“ und „The Lost Daughter“ für Filmpreis nominiert

Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Die Gotham Awards werden Ende November in New York verliehen. Damit beginnt die Trophäensaison der Filmbranche. Erste Favoriten stehen schon fest.

New York City | Die Filmdramen „Passing“ und „The Lost Daughter“ zählen mit je fünf Nominierungen zu den Favoriten bei den Gotham Awards, die an Independent-Filme vergeben werden. Die seit 1991 verliehenen US-Preise gelten als Auftakt der Trophäensaison, die Ende März mit der Oscar-Verleihung endet. Die Nominierungen wurden am Donnerstag (Ortszeit) bekanntgegeben....

