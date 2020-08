Witziges Video : Hochschwangere Katy Perry tanzt neben fahrendem Auto – Orlando Bloom lacht

Eine ganz besondere Tanzeinlage legte die hochschwangere Sängerin Katy Perry für ihren Verlobten Orlando Bloom hin.

von dpa

08. August 2020, 18:40 Uhr

Los Angeles | Kurz vor der Geburt ihres ersten Babys legt Pop-Star Katy Perry (35) für ihren Verlobten Orlando Bloom (43, "Fluch der Karibik") eine lustige Tanzeinlage hin. Der britische Schauspieler postete am Freitag (Ortszeit) auf Instagram ein Video, das die "Smile"-Sängerin mit riesigem Babybauch im Auto auf dem Beifahrersitz zeigt. "Honey, was für ein Tag ist heute?", fragt Bloom und stimmt "It's Friday then" an. Zu Tanzklängen von dem Song "Push The Feeling On" klettert Perry schwerfällig aus dem Sitz heraus, entblößt ihren Bauch und tanzt neben dem langsam weiterfahrenden Auto im Takt her.





Perry hatte im März das Geheimnis um ihre Schwangerschaft gelüftet. Es gab da schon länger Gerüchte, dass die Musikerin und ihr Verlobter ein Baby bekommen. Sie erwarten ein Mädchen. Bloom hat bereits einen neunjährigen Jungen aus der Ehe mit Top-Model Miranda Kerr. Mit Perry ist er seit 2016 zusammen.

Mehr zum Thema: Katy Perry zeigt ihren Babybauch: US-Sängerin erwartet erstes Kind