Pandemie : Oranje-Familie verletzt erneut Corona-Regeln: große Party

Derzeit sollen Bürger wegen Corona höchsten vier Leute zu Hause empfangen. Die niederländischen Royals haben den Geburtstag von Kronprinzessin Amalia mit vielen Gästen gefeiert. Die Empörung ist groß.

Den Haag | Die niederländische Königsfamilie hat erneut die Corona-Regeln verletzt und damit viele Mitbürger empört. Kronprinzessin Amalia feierte ihren 18. Geburtstag in der vergangenen Woche mit einer großen Party, obwohl Bürger zu Hause nur vier Gäste empfangen sollen. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Hof am Donnerstag in Den Haag. In den Nie...

