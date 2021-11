Schritt in die Erotikbranche : „OnlyFans“: Michael Wendler und Laura Müller teilen „intime“ Momente

Sex sells: Das wissen auch Michael Wendler und seine Frau Laura Müller. Das Paar wagt den Schritt in die Erotikbranche und kündigt "heiße Aussichten" an.

Hamburg | Michael Wendler und Laura Müller erschließen ein neues Geschäftsfeld. Am Montagmorgen verkündete Laura Müller via Instagran, dass das Paar jetzt auf der Erotikplattform "OnlyFans" zu sehen ist. "Ja, ihr habt richtig gehört! Jetzt mitmachen und erwartet private Momente, die wir mit euch teilen", sagte sie in ihrer Story. Related content Was gen...

