Olivia-Jones-Biographie : Wie viel Oliver steckt in Olivia? Das Doppelleben der Hamburger Kiez-Ikone

Am Mittwoch erscheint Olivia Jones' Biographie „Ungeschminkt: Mein schrilles Doppelleben“. Die Geschichte ihres Lebens.

Hamburg | Laut, schrill, glitzernd: So kennt man Olivia Jones. Die Dragqueen, die am 21. November 1969 als Oliver Knöbel in Springe bei Hannover geboren wurde, hat sich auf dem Hamburger Kiez ein kleines Imperium erschaffen. Neben der „Olivia Jones Bar“ betreibt sie „Olivias Showclub, die Männerstripbar „Wilde Jungs“, die „Porno Karaoke Bar“ sowie „The...

