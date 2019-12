Schlagerstar im Interview : "Von heute auf morgen": Helene Fischer könnte sich Rückzug vorstellen

Auf seine große Leidenschaft – die Musik – will der Schlagerstar aber nicht verzichten.

18. Dezember 2019, 07:02 Uhr

Düsseldorf | Schlagerstar Helene Fischer (35, "Atemlos") könnte sich – ähnlich wie Stefan Raab – irgendwann einen kompletten Rückzug aus der großen Öffentlichkeit vorstellen. "Ja, und zwar von heute auf morgen, ohne Probleme", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings mit einer Einschränkung: Ihre Passion würde sie nicht aufgeben. "Ohne Musik? Niemals!", sagte Fischer.



Weihnachten wieder im TV zu sehen

Die Schlagersängerin hatte sich für 2018 eine Auszeit genommen und ist in den vergangenen Monaten kaum aufgetreten. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist sie nun wieder in ihrer "Helene Fischer-Show" (25. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF) mit vielen prominenten Gästen zu sehen.

Fischer gilt inzwischen als größter und erfolgreichster Showstar Deutschlands, einen ähnlichen Status hatte auch TV-Moderator Stefan Raab, der sich Ende 2015 nahezu komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.