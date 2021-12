TV-Tipp : „Nicht mal Hallo oder Tschüss“ - Alltag an der Kasse

Sie behalten die Nerven, auch wenn Kunden lieber ins Handy quatschen, trödeln oder ausfallend werden. Sonja, Miguel und Katharina arbeiten als Verkäufer. Die „37 Grad“-Reportage zeigt ihren Alltag.

Berlin | Tausende Artikel zieht Miguel an einem Tag im Supermarkt über den Scanner an der Kasse. Bis zu 8000, schätzt der 20-Jährige. Wenn viel los ist, fertigt er auch mal 900 Kunden an einem Tag ab - und jeden fragt er nach Kassenzettel und Kundenkarte, das stete „piep, piep, piep“ des Scanners im Ohr. Wertschätzung bekommt er dafür nicht gerade: „Es gibt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.