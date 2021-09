Film-Reihe : Neue Heldin: „Eifelpraxis“-Debüt für Jessica Ginkel

Rebecca Immanuel ist nicht mehr dabei und wird von ihrer Schauspielkollegin Jessica Ginkel ersetzt. Diesen Freitag geht es weiter in der „Eifelpraxis“.

Berlin/Monschau | Eine neue Hauptdarstellerin für die „Eifelpraxis“: Jessica Ginkel ist von diesem Freitag an in der beliebten ARD-Filmreihe zu sehen. Zuschauer kennen die 41 Jahre alte Berlinerin unter anderem aus der RTL-Serie „Der Lehrer“. Sie spielt in „Die Eifelpraxis“ die Ex-Charité-Krankenschwester Vicky Röver, die aus der Hauptstadt nach Monschau zurückkehrt...

