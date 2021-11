Abschied : Moody-Blues-Drummer Graeme Edge ist tot

Er war Gründungsmitglied der britischen Band Moody Blues und prägte deren Sound. Jetzt ist der Schlagzeuger im Alter von 80 Jahren gestorben.

Birmingham | Der Schlagzeuger der Moody Blues, Graeme Edge, ist tot. Der wichtige Taktgeber der britischen Kultband („Nights in White Satin“) wurde 80 Jahre alt. „Es ist ein sehr trauriger Tag“, teilte die Gruppe mit. „Graemes Sound und Persönlichkeit sind in allem, was wir zusammen gemacht haben, präsent, und zum Glück wird das weiterleben.“ Der Sänger Justin ...

