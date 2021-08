Freundschaft : Miranda Kerr über Katy Perry: „Ich liebe sie“

Katy Perry ist mit dem Ex-Mann von Miranda Kerr zusammen. Eifersucht, verletzte Gefühle? Offenbar nicht. Die beiden Frauen scheinen sich bestens zu verstehen.

Los Angeles | Das australische Model Miranda Kerr (38) versteht sich nach eigenen Worten sehr gut mit der US-Sängerin Katy Perry (36), der Verlobten ihres Ex-Manns Orlando Bloom (44). „Wir fahren zusammen in den Urlaub. Wir feiern alle wichtigen Meilensteine zusammen“, erzählte Kerr in einer neuen Folge des Podcasts „Moments with Candace Parker“, die am Dienstag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.