Bilder aus dem Bierzelt : Millionenandrang auf der Wiesn: Diese Promis besuchen das Oktoberfest

Seit Samstag ist wieder Wiesn in München – und auch Prominente aus Sport, TV- und Showbusiness feiern mit.

von Lorena Dreusicke

22. September 2019, 17:55 Uhr

München | Das Münchner Oktoberfest hat am ersten Wochenende einen Andrang wie in besten Zeiten verzeichnet. An den ersten beiden Festtagen kamen nach einer ersten Schätzung der Festleitung eine Million Besucher – rund 200.000 mehr als im Vorjahr. Auch einige prominente Gäste mischten sich unter das Feiervolk:

























Die RTL-"Bachelorette" kam mit ihrem Herzbuben Keno Rüst auf die Theresienwiese:





"Susi und Strolch" schreibt Lisa Müller, Frau von FC-Bayern-Stürmer Thomas Müller, vielsagend zu ihren Fotos von der Wiesn:





