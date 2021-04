Mickie Krause, Pocher und Co. : „Du warst ein feiner Kerl“: So trauern Kollegen um Willi Herren

Nach dem überraschenden Tod von TV-Star Willi Herren sind Kollegen und Fans in Trauer um den Schauspieler.

Köln | Schauspieler und Entertainer Willi Herren ist völlig unerwartet im Alter von 45 Jahren gestorben. Er wurde am Dienstag leblos in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Die Hintergründe zum Tod des Reality-Stars, der derzeit noch in der Sat.1-Show "Promis unter Palmen" zu sehen ist, blieben zunächst unklar. In den sozialen Netzwerken drückten Kollegen und ...

