Schauspieler : Mehr als nur der Gangster - Kida Khodr Ramadan wird 45

Er ist ein Typ, der auffällt: Kida Khodr Ramadan hat schon die unterschiedlichsten Charaktere gespielt. Jetzt feiert er Geburtstag.

Berlin | Seit einiger Zeit geht Kida Khodr Ramadan schon morgens einkaufen, damit er nicht so viele Leute trifft. Seit seinem Erfolg als Clanchef Toni Hamadi in der preisgekrönten Kiez-Saga „4 Blocks“ zählt der 1976 in Beirut geborene, seit seiner Kindheit in Berlin lebende Sohn libanesischer Einwanderer zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Filmszene. ...

