Schauspieler : Mehr als nur Superhelden - Chris Pine wird 41

Er hat sich längst als neuer Captain Kirk im „Star Trek“-Universum etabliert. Aber Chris Pine hat auch noch andere Facetten.

Berlin | Er zählt momentan zu den gefragtesten Schauspielern in Hollywood. Wenn es um Superhelden-Filme geht, fällt fast immer der Name Chris Pine. Zuletzt war er in „Wonder Woman 1984“ als Freund der Titelheldin auf der Leinwand Gal Gadot präsent. Heute feiert Chris Pine seinen 41. Geburtstag. Es gibt nicht nur einen Captain Kirk: Jahrzehntelang hatte Will...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.