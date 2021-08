Schauspielerin : Mehr als ein Teenie-Idol - Jennifer Lawrence wird 31

Heldin Katniss, Spitzenverdienerin, Oscar-Preisträgerin: Jennifer Lawrence ist schon ganz oben im Karriere-Olymp angelangt. Dabei wird die Schauspielerin jetzt erst 31 Jahre alt

Berlin | In dem Kino-Mehrteiler „Die Tribute von Panem“ kämpfte sie als Katniss Everdeen mit Pfeil und Bogen um ihr Leben und wurde als Galionsfigur der Widerstandsbewegung gegen ein repressives System gefeiert. Das Teenie-Idol ist längst erwachsen geworden - an diesem Sonntag feiert Jennifer Lawrence ihren 31. Geburtstag. Das „Countrygirl aus Kentucky“ (so...

