Entfremdeter Vater von Meghan : Thomas Markle gibt TV-Interview: Was er über den Megxit denkt

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich nach Kanada zurückgezogen. Jetzt geht Meghans Vater an die Öffentlichkeit.

von dpa

22. Januar 2020, 21:10 Uhr

Der Vater von Herzogin Meghan (38), Thomas Markle, ist enttäuscht über die Entscheidung seiner Tochter, von ihren royalen Aufgaben zurückzutreten. Das sagte der 75 Jahre alte US-Amerikaner dem britischen Sender Channel 5 in einem Interview, das am Mittwochabend (Channel 5, 22 Uhr MEZ) ausgestrahlt werden sollte.

"Es ist enttäuschend für mich, weil sie eigentlich den Traum aller Mädchen erreicht hat", so Markle in einem vorab per Twitter verbreiteten Videoclip. Jedes kleine Mädchen wolle eine Prinzessin sein. "Nun wirft sie das alles weg für Geld, so wie es aussieht." Das sei "beschämend" für ihn. Er warf Meghan und Prinz Harry (35) zudem vor, die Königsfamilie zu zerstören. "Sie verwandeln sie in einen Walmart mit einer Krone drauf", sagte er in Anspielung auf eine große Supermarktkette in den USA.





Boulevardblatt veröffentlichte Brief von Meghan an ihren Vater

Thomas Markle liegt seit längerer Zeit mit seiner Tochter im Clinch. Zur Hochzeit des Paares im Mai 2018 reiste er wegen einer akuten Herz-OP nicht an. Zuvor hatte er versucht, Geld mit gestellten Paparazzi-Fotos zu machen, die ihn bei Reisevorbereitungen zeigen sollten. Seitdem äußerte er sich immer wieder in der Boulevardpresse mit Vorwürfen gegen seine Tochter, Harry und die Königsfamilie zu Wort.

Meghan klagt inzwischen gegen die britische Zeitung "Mail on Sunday", weil das Blatt Auszüge eines persönlichen Briefs veröffentlichte, den sie ihrem Vater geschrieben hatte. Sollte es tatsächlich zu einem Prozess kommen, dürfte es schmutzig werden: Thomas Markle will nach Angaben einer Halbschwester Meghans vor Gericht zugunsten der Zeitung aussagen.

Harry wieder bei Meghan und Archie in Kanada

Prinz Harry (35) ist derweil wieder bei seiner kleinen Familie in Kanada angekommen. Er landete mit einer Linienmaschine in Vancouver, wie britische Medien am Dienstag berichteten. Anschließend flog er nach Vancouver Island, wo sich Herzogin Meghan (38) und der acht Monate alte Archie in einem luxuriösen Anwesen aufhalten.





Wann mit einer Rückkehr der Familie zu rechnen ist, wollte der Buckingham-Palast nicht mitteilen. Royal-Experten rechnen aber damit, dass Harry regelmäßig zwischen den Kontinenten pendelt und Meghan mit dem kleinen Archie längere Zeit in Kanada bleibt.

Die "Sun" und andere britische Blätter veröffentlichten Fotos, die zeigen, wie Meghan in Leggins und mit Wanderstiefeln gut gelaunt mit Archie und ihren beiden Hunden auf Vancouver Island spazieren geht. Die Royals warnten über ihre Anwälte die Medien davor, weiterhin ihre Privatsphäre zu verletzen. Die Fotos von Meghan beim Spaziergang wurden den Juristen zufolge von Fotografen aufgenommen, die sich im Gebüsch versteckt hatten – die Herzogin hätte den Aufnahmen aber nicht zugestimmt. Andere Paparazzi würden in der Nähe des Anwesens auf Vancouver Island zelten, um Bilder zu bekommen.

