Schauspieler : Matt Damons Tochter will „Good Will Hunting“ nicht sehen

Kinder sind oft die härtesten Kritiker ihrer Eltern. Dies ist im Fall von Hollywoodstar Matt Damon nicht anders.

Cannes | Hollywoodstar Matt Damon („Der Marsianer“, „Jason Bourne“) hat nach eigenen Worten in seiner 15-jährigen Tochter eine unverblümte Kritikerin. „Sie will keinen meiner Filme sehen, von denen sie denkt, dass sie gut sein könnten“, sagte der 50-Jährige in einem Interview bei „CBS Sunday Morning“. Den Film „Good Will Hunting“, für dessen Drehbuch Damon ...

