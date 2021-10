ProSieben : „Masked Singer“: Das Stinktier ist 82 Jahre alt

Wer hätte das gedacht? Hinter dem singenden Stinktier verbirgt sich Rock'n'Roll- und Schlagerstar Peter Kraus. Der 82-Jährige ist in der dritten Folge von „The Masked Singer“ ausgeschieden.

Köln | Das Stinktier verduftet sich mit einer riesigen Überraschung: Der 82 Jahre alte Rock'n'Roll- und Schlagerstar Peter Kraus („Sugar Baby“) hat verhüllt in einem aufwendigen Kostüm an der Musik-Show „The Masked Singer“ teilgenommen. Dass der Musiker, der bereits in den 1950er Jahren große Erfolge gefeiert hatte, unter einer der Masken der Rate-Sendung...

