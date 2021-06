US-Schauspielerin : Lisa Banes stirbt nach Verkehrsunfall in New York

Die US-Schauspielerin Lisa Banes ist im Alter von 65 Jahren in New York gestorben - rund zehn Tage, nachdem sie bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht angefahren worden war.

New York | Die Schauspielerin, die unter anderem 2014 eine Rolle in dem Film „Gone Girl - Das perfekte Opfer“ hatte, sei in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, berichteten zahlreiche US-Medien am Dienstag unter Berufung auf ihren Manager. „Wir sind sehr traurig über den tragischen und sinnlosen Tod von Lisa“, wurde Manager David Williams zitiert. Di...

