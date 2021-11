TV-Serie : „Lindenstraßen“-Wirt Kostas Papanastasiou gestorben

Er spielte den griechischen Wirt in der „Lindenstraße“: Nun ist Kostas Papanastasiou tot. Mit seiner Rolle hat er nie gehadert, auch im echten Leben hatte er ein Lokal.

Berlin | Der aus der „Lindenstraße“ bekannte Schauspieler und Gastronom Kostas Papanastasiou ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren, wie sein Sohn Marc-Alexej Papanastasiou am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin sagte. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet. Der gebürtige Grieche spielte in der ARD-Serie viele Jahre die Rolle von ...

