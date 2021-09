Sänger : Lindenbergs Sportwagen gestohlen: Prozess startet

Udo Lindenbergs Porsche 911 R ist satte 600.000 Euro wert. Im Sommer verschwand der Sportwagen plötzlich aus einer Tiefgarage. Ein 26-Jähriger muss sich nun in der Sache vor Gericht verantworten.

Hamburg | Nach dem Diebstahl eines Sportwagens des Sängers Udo Lindenberg muss sich von Mittwoch an ein 26-Jähriger vor dem Amtsgericht Hamburg-St. Georg verantworten. Das Auto im Wert von rund 600.000 Euro war am 22. Juni 2020 aus einer Hotel-Tiefgarage entwendet worden, so die Staatsanwaltschaft. Entweder habe der Angeklagte es selbst gestohlen oder es in ...

